В Алтайском крае ухудшилась ситуация с лесными пожарами

Ситуация с природными пожарами осложнилась в Алтайском крае, заявил глава региона Виктор Томенко. «В эти выходные снова осложнилась ситуация с природными пожарами в крае. Самая опасная обстановка была в Степно-Михайловском лесничестве, где сегодня утром удалось локализовать пожар на площади 2521 га. Также продолжается тушение пожара в Каменском лесничестве. А в Ключевском районе были проложены минерализованные полосы, чтобы не допустить перехода лесного пожара с территории Казахстана. Сейчас там организовано постоянное дежурство», — написал в своем Telegram-канале чиновник, отметив, что угрозы населенным пунктам нет.

15 июля минприроды Алтайского края сообщало, что на территории лесного фонда региона действуют семь лесных пожаров, самый крупный из них — в Михайловском районе: его площадь составляет около 400 га. Причина возгораний — сухая гроза. Работу пожарных усложняет штормовой ветер и жара, установившаяся в крае: воздух раскалился до +35.

Илья Николаев