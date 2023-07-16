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Коммерсантъ FM
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ЕС расследует поглощение Pfizer разработчика методов лечения рака Seagen

Органы Евросоюза расследуют поглощение фармакологической компанией Pfizer Inc. биотехнологической организации Seagen Inc., сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии. Сумма сделки составила $43 млрд.

По данным Bloomberg, согласно документации Seagen, обе компании должны уведомить о поглощении Еврокомиссию, поскольку одобрение ЕС — одно из условий сделки. В связи с этим ЕК должна провести расследование. Евросоюз уделяет особое внимание крупным сделкам в области биотехнологий, передает Bloomberg.

Агентство уточняет, что штабы Seagen и Pfizer находятся в США, в связи с чем они вправе требовать, чтобы расследование проводилось только со стороны ЕК, а не отдельных стран ЕС. Кроме того, проверку сделки на предмет монополии проведет Федеральная торговая комиссия США.

Seagen — биотехнологическая компания, которая специализируется на разработке инновационных методов лечения рака. Компания — лидер в области ADC-технологиии. Pfizer — одна из крупнейших фармацевтических компаний мира. В 2020-м стала одной из производителей вакцины от COVID-19. В компании поясняли, что в случае поглощения будут разработывать методы борьбы с раком на ранних стадиях.

Лусине Баласян

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