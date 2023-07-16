Последствия урагана устраняют в Алтайском крае

В Алтайском крае ликвидируют последствия прошедшего урагана. «Из-за сильного урагана в крае пострадали многие наши муниципалитеты. Повалило деревья, есть разрушения в летних кафе и развлекательных комплексах, в отдельных случаях — даже посрывало крыши. К сожалению, есть серьезно пострадавшие люди. Им оказывается необходимая помощь», — написал в своем Telegram-канале глава региона Виктор Томенко.

По данным властей Славгорода, ураган повредил кровли одного частного дома, аграрного техникума, оборвал линии электропередач. Коммунальные службы города были переведены на усиленный режим работы, энергетики восстанавливают обрывы электропроводов. По состоянию на 18:00 субботы, из восьми поврежденных линий электропередач семь восстановлены, с улиц Славгорода вывезено 70% упавших деревьев и веток.

В городе Яровое ураганный ветер сорвал палатку летнего кафе, в котором находились несколько десятков человек.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что 16 июля в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 17-22 м/с, при грозах местами шквалы до 25 м/с.

Илья Николаев