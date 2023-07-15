В Нью-Йорке по обвинению в убийстве трех женщин десятилетней давности задержан известный архитектор

Нью-йоркскому архитектору 59-летнему Рексу Хойерманну 14 июля предъявлено обвинение в связи с убийствами трех женщин, тела которых были найдены недалеко от пляжа на Лонг-Айленде более десяти лет назад. Он задержан.

Рекс Хойерманн обвиняется в убийстве трех женщин в 2009 и 2010 годах, он также является главным подозреваемым в убийстве еще одной, сообщили официальные лица. Архитектора, который жил в городке неподалеку от пляжа Гилго, где были найдены тела, задержали на Манхэттене 13 июля вечером.

По данным прокуратуры, всем четырем женщинам — Эмбер Костелло, Мелиссе Бартелеми, Меган Уотерман и Морин Брейнард-Барнс — было за 20 и они работали в секс-индустрии. «Каждая из четырех жертв была найдена в одинаковом положении, связанная аналогичным образом либо ремнями, либо скотчем, причем три жертвы были найдены завернутыми в материал типа мешковины»,— рассказал окружной прокурор США Рэй Тирни (цитата по AFP). Он сообщил, что дело против Рекса Хойерманна было основано на доказательствах ДНК из выброшенной коробки из-под пиццы, данных мобильного телефона, связывающих его с жертвами, и обнаружении его автомобиля у дома одной из убитых женщин.

Прокурор также рассказал, что жены и детей архитектора не было в городе, когда он, предположительно, совершал убийства, о которых в 2020 году Netflix снял фильм под названием «Потерянные девочки». Рекс Хойерманн является владельцем RH Consultants and Associates, которая позиционирует себя на своем сайте как «ведущая архитектурная фирма Нью-Йорка». В 2022 году у Рекса Хойерманна брали интервью для YouTube-шоу Bonjour Realty.

Мария Федотова