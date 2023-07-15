«Спасительный дух здорового эскапизма»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о заведении, созданном в духе 70-х, с остроумным набором коктейлей, но без неуместной ностальгии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Модники Фото: Модники

Новый бар «Модники» во дворах Маросейки воссоздает атмосферу советских «квартирников» эпохи застоя. В зале узорчатые обои, мягкие диваны с пестрыми подушками, лаковый сервант, стеклянная чехословацкая люстра и лапмповый телевизор с кружевной салфеткой. За фальшь-окнами — «Модники» размещаются в подвале — размытый московский пейзаж с синим троллейбусом. Из динамиков — старый добрый блюз. В баре ждет остроумный набор коктейлей на битерах собственного приготовления, каждый микс — узнаваемый персонаж-архетип из отечественного кино времен застоя: «Дипломат», «Манекенщица», «Дачник», «Шахматист», «Фарцовщик» «Актриса», «Модница». А в меню от приглашенного шеф-повара ресторана «Л.Е.С.» Валерия Чигарнова самая незатейливая советская еда, вроде котлеты с картофельным пюре, вперемешку с современными московскими тартарами, эклерами с крабом и казарече с телячьими хвостами.

Самое же удивительное, что создателями этого атмосферного места стали молодые люди категории 35+, которые о 70-х знают только по советским фильмам и дачам своих бабушек. Видимо, именно этот временной зазор и позволил «Модникам» не впасть в неуместную ностальгию, сохранить нужную долю иронии и вовлеченности в тему и создать по-настоящему уютное место с дружеской, почти семейной обстановкой, хорошей музыкой и спасительным духом здорового эскапизма. Последнему всячески способствует феерический ром на пионе, придуманный одним из основателей проекта, бар-тендером Андреем Корниловым и опробованный им в баре «Космохомяк».