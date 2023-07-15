В мэрии прокомментировали снос деревьев в парке Балатово

В администрации Перми прокомментировали снос деревьев на территории парка культуры Балатово. Недавно в СМИ и социальных сетях появилась информация о сносе деревьев. По данным 59.ru, на деревьях, готовящихся к сносу, были наклеены листы, на которых написано о сносе растительности по санитарным показаниям.

В мэрии пояснили, что при подготовке проекта капремонта парка дендрологи обследовали более 12 тыс. деревьев, из них только 120 признали подлежащими сносу по санитарному состоянию. Специалисты управления по экологии и природопользованию во время обследования подтвердили необходимость замены деревьев. Вместо них на территории парка посадят новые молодые деревья и кустарники. Всего в Балатово высадят 285 деревьев и более 4 тыс. кустарников – это будут ели, сосны, березы, ивы, яблони и рябины, сирень, ирга и другие. «Проект предусматривает максимальное сохранение существующих деревьев», - подчеркнули в администрации.

Полностью работы завершатся до конца 2024 года.