Электрокары зарядятся во дворе

Девелоперов могут обязать устанавливать зарядные устройства для электромобилей во дворах домов. Идею сейчас прорабатывают в Минстрое. Предполагается, что парковки и придомовые территории будут оснащать зарядными станциями без согласия жильцов. Письмо с инициативой министерство разослало предприятиям ЖКХ, пишут «Известия». Сейчас такие решения должны быть одобрены общим собранием собственников квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Большинство девелоперов наверняка поддержит идею установки зарядных станций на территории жилых комплексов, полагает владелец компании «Омега Инвест» Алексей Могила:

«С точки зрения девелопера, это выглядит вполне себе разумно. Дело в том, что количество электромобилей увеличивается, и с каждым годом их будет все больше и больше. Мы все равно на каком-то этапе придем к тому, что у нас, по крайней мере, городской транспорт перейдет на электричество. Соответственно, когда мы создавали свой проект, то заложили места для зарядки электрокаров. Для девелопера это не несет каких-то дополнительных серьезных расходов, просто организация парковочного места, подведение туда электричества — дополнительные предохранители поставил, у тебя все работает.

Такая опция — достаточно серьезный плюс при продажах квартир, потому что количество людей и портрет потребителя, который покупает электрокар и рассматривает приобретение квартир, он где-то в целом схож. Если говорить об устройстве мест по зарядке уже в существующих местах, это, конечно, проблема. Почему? Потому что парковочных мест, как правило, не хватает, если мы говорим о каких-то старых районах или старых домах. Наличие парковочных мест должно быть выделено под электрокары, то есть люди на "электричках" получают преимущество перед остальными жильцами. Вопрос в стоимости здесь не стоит, потому что себестоимость установки такого места не очень высокая».

Если создание придомовой зарядной инфраструктуры возложат на застройщиков, по крайней мере, части из них это может не понравиться, считает генеральный директор компании «Релайт Недвижимость» Константин Барсуков. Однако, компромисс, скорее всего, найти удастся, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Очевидно, что любой предприниматель жутко не любит, когда ему навязывают дополнительные расходы. Поэтому, с большой вероятностью, застройщики отнесутся к такой инициативе не очень положительно. При этом, может быть, они попробуют выторговать себе какие-нибудь дополнительные условия. А, может быть, им государство объяснит, что, мол, мы вам тут господдержку даем по льготной ипотеке, большие деньги тратим, будьте добры пойти навстречу.

Если они поймут, что для них это сильно накладно, у них есть всегда возможность компенсировать затраты ценой квартиры. Вопрос и в объеме, потому что, грубо говоря, если поставить одну розетку на дом, это одно. Но я думаю, что найдут консенсус в этом вопросе».

Многие эксперты опасаются, что, если зарядные станции появятся рядом с домами, расходы на оплату дополнительной энергии лягут не на владельцев электрокаров, а на всех жильцов. Однако председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин в этом сомневается:

«Не стоит опасаться того, что подзарядка будет происходить за счет жильцов. Это невозможно. На этом устройстве будут установлены специальные счетчики, и, соответственно, механизм оплаты будет тоже предусмотрен. Что касается согласования с жильцами, ну, нужно понимать, что в современном городе наличие рядом детского сада, школы, больницы, станции подзарядки электроавтомобиля, аптеки — это все элементы инфраструктуры, которая закладывается на 20-30 лет вперед и точно будет востребована. Бороться с этим все равно, что бороться с прогрессом. Рынок электромобилей только развивается. И, конечно, нужно привыкать к тому, чтобы эти машины вытеснили автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Для этого нужно создавать условия для владельцев».

Как сообщил в июне Минпромторг, к концу текущего года по всей стране планируется установить несколько сотен быстрых "зарядок" - и количество таких станций превысит 5 тысяч.

При этом, по данным Минэкономразвития, количество автомобилей на электротяге, зарегистрированных в России, хотя и растет, но пока достигло только 30 тыс. машин. Для сравнения, в Германии их в 20 раз больше. А в Китае, по последним подсчетам, в собственности у граждан находится несколько миллионов электромобилей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский