Ритейлеры разбирают апельсины

В мире может возникнуть дефицит апельсинового сока. О нехватке концентрата и росте цен на него предупредил директор Ассоциации производителей фруктовых соков Германии Клаус Хайт Лингер. Его слова приводит немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Причина дефицита — низкий урожай апельсинов в Бразилии, которая считается крупнейшим поставщиком апельсинового концентрата. Схожие проблемы возникли и в США. Из-за ураганов и болезней цитрусовых растений в стране сократился сбор фруктов. С аналогичной ситуацией столкнулись Мексика и Испания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Впрочем, российский рынок может ощутить последствия дефицита через несколько месяцев. Так как пока у продавцов остаются запасы, говорит президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков:

«Для нас эта новость не является приятной. В связи с тем, что в 2022 году осложнились поставки из США, Испании, которые всегда являлись поставщиками апельсинового сырья в Россию. Мы поддерживаем дальнейшее сохранение режима нулевых пошлин и его расширения на апельсиновую позицию для того, чтобы сдержать потенциально формирующиеся предпосылки для роста цен готового сока на полке.

У нас есть определенные логистические циклы. И производители, во-первых, всегда стараются сформировать запас сырья, поэтому мы максимально как индустрия стараемся сглаживать эффекты, например, пандемии. В любом случае, даже если проблемы начинаются сейчас, до полки их эффект дойдет через несколько месяцев. Наверняка производители будут делать все возможное, чтобы это на потребителя повлияло минимально».

За год стоимость замороженного концентрата апельсинового сока выросла почти на треть. Цены достигли пика в мае. В России же совсем скоро подорожает не только апельсиновый сок, но и остальные напитки. Об этом предупреждает генеральный директор Famous Amazing Brands Антон Стельмаков:

«Насколько мне известно, уже за последние несколько дней многие соковые компании разослали по сетям письма о повышении цен, которые связаны с том числе и с поставками ингредиентов — всего импортного, начиная с упаковки, заканчивая концентратами и консервантами. Все, наверное, кроме сахара.

Как только сети согласятся принять поднятие цен от поставщиков, стоимость на полках изменится. Сети будут вынуждены либо отказаться от поставок товара, что маловероятно, либо принять повышение цен, и, соответственно, транслировать это повышение на полки. Диапазон, который все пытаются сейчас сделать —10-20%».

С неурожаем из-за жары и засухи в южных регионах Европы столкнулись и производители оливкового масла. Нехватка сырья отразилась на ценах, продукция подорожала до рекордных €7 тыс. за тонну.

В ближайшие месяцы вдвое может вырасти и стоимость риса, но уже по другой причине. Власти Индии, которая считается крупнейшим поставщиком крупы в мире, хотят запретить экспорт большинства сортов этой культуры.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова