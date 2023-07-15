В Челябинске проезд в общественном транспорте подорожал на 16%

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте начали действовать в Челябинске и пригороде. Билет за наличные средства подорожал на 16%, с 30 до 35 руб.

С 15 июля стоимость билета по банковской карте составляет 29 руб., по транспортной карте с пересадкой — 28 руб. Проездной билет на месяц подорожал с 1,1 тыс. руб. до 1,2 тыс. руб. На пригородных маршрутах поездка теперь стоит 40 руб. вместо 38 руб. Проезд по транспортной карте с пересадкой вырос с 33 до 35 руб.

В казенном учреждении «Организатор перевозок Челябинской области» повышение тарифов объясняли резким ростом расходов на запчасти, топливо и электроэнергию.