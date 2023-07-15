Срок ввода пермского онкоцентра в эксплуатацию увеличился на 3 месяца

Срок оснащения оборудованием и ввода в эксплуатацию здания онкологического центра в Перми увеличен до 49 месяцев и 22 дней с даты заключения концессионного соглашения (10 июня 2022 года). Соответствующее постановление правительства Пермского края опубликовано на сайте кабмина. Ранее ввести объект в эксплуатацию планировалось за 46 месяцев с момента заключения соглашения.

В пресс-службе министерства экономического развития Пермского края пояснили «Ъ-Прикамье», что увеличение сроков связано с действием обеспечительных мер, наложенных судом.

Концессионное соглашение между минэкономразвития и ООО «Клиника инновационных исследований» предусматривает строительство в Камской долине (ул. Маршала Жукова, 46) онкологического центра площадью 69 тыс. кв. м. В медучреждении разместятся хирургический стационар, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический, гематологический центр, радиологический стационар и консультативно-диагностический блок. Срок действия соглашения — 35 лет.

В сентябре прошлого года краевая прокуратура обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованиями признать заключение соглашения незаконным. Истец усомнился в наличии у инвестора подтвержденного финансирования на строительство онкоцентра, а также в обоснованности выбранного механизма для его возведения. В прокуратуре полагали, что объект может быть построен не через концессию, а с помощью госконтракта. На период рассмотрения дела в суде были наложены обеспечительные меры, запрещающие совершать любые действия по инженерным изысканиям, проектированию, строительству онкологического центра.

В марте 2023 года суд отказал прокуратуре в удовлетворении требований и отменил обеспечительные меры. После чего надзорный орган обжаловал это решение в Семнадцатом апелляционный арбитражном суде. Однако суд оставил в силе решение краевого арбитража.