Многодетный отец из Туапсинского района погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Туапсинского района Краснодарского края Роман Рязанцев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Рязанцев

Фото: Глава Туапсинского района/Telegram, Глава Туапсинского района Сергей Бойко Роман Рязанцев

Фото: Глава Туапсинского района/Telegram, Глава Туапсинского района Сергей Бойко

«Печальная новость пришла из зоны СВО. При исполнении своего долга погиб наш земляк Роман Рязанцев. Я приношу искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою»,— говорится в сообщении.

В районных группах в социальных сетях сообщается, что Роман Рязанцев является уроженцем поселка Южный, у него осталось трое детей.

«После школы он поступил в Ставропольское военное училище. Служил в ВВС, вышел на пенсию. В 2022 году был призван по мобилизации»,— сообщает знакомый погибшего в соцсетях.

Тат Гаспарян

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