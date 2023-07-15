«Мы привыкли считать "Зенит" фаворитом всегда и везде»

15 июля в России стартует новый футбольный сезон. Все начнется в Казани матчем «Зенит»—ЦСКА. В этой встрече команды поспорят за Суперкубок страны. В турнире, который состоит из одного матча, в начале сезона всегда встречаются победитель РПЛ и обладатель Кубка России. Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил шансы команд с комментатором, экспертом «Лиги ставок» Сергеем Акулининым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Мы привыкли считать «Зенит» фаворитом всегда, везде и при любом раскладе. Но я внимательно слежу за линией букмекерской компании «Лиги ставок», коэффициент на победу ЦСКА в основное время подсел очень серьезно. Неделю назад он был выше — 5. Сейчас уже опустился до 3,95. Это поклонники ЦСКА подключились или просто, что называется, люди видят реальное положение вещей?

— Думаю, что это реальное положение вещей. Мы наблюдаем за «Зенитом», в том числе и на товарищеском предсезонном турнире — Кубке Премьер. Мы видим, что происходит внутри команды, видим возможные потери «Зенита» в преддверии этой игры. И, естественно, все это отражается на коэффициенте, я согласен. Но все равно «Зенит» в достаточной степени фаворит, как мне кажется.

— Давайте сейчас прикинем, почему должны победить армейцы. Какую ставку на них сделать? Кстати, в «Лиге ставок» уже есть достаточно серьезное пари на победу ЦСКА — 500 тыс. руб. в основное время, тогда еще коэффициент был выше 5. Если ставка сыграет, клиент возьмет 2,5 млн. Что может побудить человека сделать такую ставку, кроме любви к клубным цветам, разумеется?

— Шансы ЦСКА нужно оценивать, исходя из слабостей «Зенита», то есть давайте смотреть, что происходит сейчас сине-бело-голубыми. Середина поля — Вильмар Барриос находится не в очень хорошей форме, он только что вернулся из своих родных краев. В предсезонном турнире травму получил Клаудиньо. Вендел уехал, а это уже достаточно серьезная дыра в центральной зоне. Травмирован Родригао, который является, по мнению Сергея Семака, как нам кажется, наиболее оптимальным и надежным центральным защитником. Все остальные сочетания главного тренера устраивают меньше.

То есть, исходя из совокупности вот этих всех показателей, мы видим, что в середине поля, в середине обороны у «Зенита» будут проблемы, которыми ЦСКА должен пользоваться. И мы, конечно же, помним, что наставник армейцев Владимир Федотов отлично играет против «Зенита». Федотов, когда тренировал «Сочи», не проиграл «Зениту» и даже победил. Все это было в очень дисциплинированной, корректно поставленной игре. ЦСКА Федотова пытался давать минимальное количество пространства футболистам «Зенита». Исходя из этого, если оценивать шансы ЦСКА, то красно-белые, скорее всего, будут подсушивать, не давать «Зениту» играть. Это означает, что мы можем увидеть и 0:0 после основного времени, и минимальную победу ЦСКА — 1:0.

— Самый популярный счет в «Лиге ставок» — 1:1. Заключить пари на такой расклад можно с коэффициентом 7,2. Ставка 1:0 в пользу «Зенита» — на втором месте. Коэффициент — 7,7. И 2:1 в пользу «Зенита». Коэффициент — 8,1. Если говорить о психологии, ЦСКА голодный до титулов, а «Зенит» взял все, до чего мог дотянуться. Это тоже важный момент?

— С одной стороны, да. С другой, общая статистика Суперкубков сильно против обладателя кубка в этой ситуации. По-моему, всего 19 Суперкубков было в российской истории. Из них то ли четыре, то ли пять выиграл обладатель кубка. В подавляющем большинстве случаев побеждал чемпион. То есть опять «Зенит» — фаворит. Но я думаю, что ЦСКА в текущей ситуации выглядит, командой более сбалансированной, с поставленной и дисциплинированной игрой, с более упорядоченными действиями, уже отрегулированным Федотовым, и в этом козырь ЦСКА.

— Если армейцы будут подсушивать игру, это значит, что голов будет немного?

— Аргументы за победу «Зенита» противоположны ЦСКА. «Зенит» — фаворит, мы об этом говорили. Букмекеры также настраивают нас на то, что игра может быть результативной. И давайте посмотрим на историю, на последние матчи Суперкубка. Как они складывались, когда команды примерно в такой же форме и ситуации перед началом сезона играли этот самый матч? «Зенит» три раза побеждал. И все три раза — через вверх, забивая по три-четыре мяча в ворота «Спартака», например. То есть Суперкубок в том случае результативный, если именно у «Зенита» идет игра, и он доминирует, реализует свой атакующий потенциал.

— Если верить в то, что в матче будет забито три или больше мячей, то тогда в «Лиге ставок» можно взять пари с коэффициентом 1,89, а на исход 2 или меньше забитых голов ставка составляет 1,91. Но если посмотреть на этот Суперкубок с эмоциональной точки зрения, есть ли у «Зенита» сейчас возможность, что называется, разорвать армейцев, как это было со «Спартаком» год назад. Тогда тоже столько было ожиданий и разговоров, а потом все закончилось очень быстро. Здесь такой вариант возможен, потому что ЦСКА потерял ключевых игроков. Может это сыграть свою роль?

— Может. Но ЦСКА вряд ли ждет судьба «Спартака». Действительно, атакующая игра «Зенита» очень и очень завязана с формой конкретных персоналий. Если Малком в настроении, он может забить два, отдать три, все что угодно. Если у него не идет игра, может, она пойдет у кого-то другого. Если в целом нет, то непонятно. Потому что мы понимаем, что Иван Сергеев — это не игрок основы. Матео Кассьерра не столько забивает, сколько от него ждут. У некоторых футболистов «Зенита» нет внутренней мотивации.

Приезжают новые бразильцы. Привлек к себе внимание в предсезонных турнирах Ду Кейрос, футболист, который спокойно одним ударом может просто получить мяч, забить гол. Создать гол из ничего. Вот в этом возможен тоже потенциал «Зенита» как мотивация для игроков, которым предстоит в этом сезоне стать основными и заменить тех, кто уже основным не будет. Но шанс «Зенита» — в индивидуальных действиях и в индивидуальных эпизодах, тогда «Зенит» хорош.

— Гол Малкома в «Лиге ставок» можно взять с коэффициентом 2,5, гол Чалова можно взять у армейцев за 3,2. И спецпари от «Лиги ставок», если забьет и Чалов, и Малком, то на исход коэффициент — 8.

— Думаю, что коэффициенты должны как-то учитывать и «фактор Игоря Акинфеева». Это его стихия, его игра, его волшебные ноги. Здесь бы я поболел за ЦСКА. Мы помним, как решился вопрос серии пенальти в финале кубка против «Краснодара», когда Акинфеев вытащил нужные мячи, и ЦСКА выиграл кубок.