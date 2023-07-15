Аппарат общественной палаты Прикамья возглавит юрист из Пермской мэрии

Руководителем аппарата общественной палаты Пермского края станет экс-начальник юридического управления департамента земельных отношений мэрии Перми Ольга Калинина. Как рассказала «Ъ-Прикамье» председатель региональной общественной палаты Лилия Ширяева, кандидатура госпожи Калининой была единогласно поддержана советом палаты. После новый руководитель аппарата приступит к работе после утверждения правительством Пермского края.

«Я надеюсь, что мы угадали с кандидатурой. Основная задача руководителя аппарата - обеспечить членов палаты всем необходимым для их плодотворной работы. Начиная с приглашений на мероприятия, подготовки всех письменных документов: решений, запросов, нормативных правовых актов. И заканчивая организацией поездки членов палаты по краю и на федеральные мероприятия», - прокомментировала кадровое решение Лилия Ширяева.

Ольга Калинина имеет высшее юридическое и экономическое образование. Она работала в администрации Перми с марта 2021 года по март 2023 года. До работы в мэрии Перми была юристконсультом в ПАО «МТС» и «Т Плюс».

Ранее общественную палату Пермского края покинул Дмитрий Попов, возглавлявший аппарат при предыдущем председателе Дмитрии Красильникове. Вслед за руководителем аппарат покинули и его сотрудники.