«Парма» начнет новый сезон в Краснодаре

Стало известно расписание баскетбольного сезона 2023\24 годов. БК «Парма» свою первый матч нового сезона Единой лиги ВТБ сыграет 5 октября на выезде в Краснодаре. Соперником пермяков станет БК «Локомотив-Кубань». Календарь игр опубликован на сайте Лиги.

Президент Лиги Сергей Кущенко рассказал о планах на новый сезон: «как и в предыдущем сезоне, в этом году в регулярном чемпионате мы оставили два этапа. По итогам первого этапа в два круга первая шестерка сразу попадает в плей-офф и будет бороться за посев в нем».

«Другие 8 команд будут сражаться за место в плей-офф. Мы также решили сделать больше игр в этой части таблицы, а перед плей-офф команды с 7 по 10 места сыграют в плей-ин. Эти матчи будут интересны, потому что борьба будет идти до последнего момента». - заявил Кущенко.

Первую домашнюю игру пермский клуб сыграет 9 октября против БК «Нижний Новгород».