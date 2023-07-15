В Кремле сообщили, что лидеры стран мирной миссии Африки смогут встретиться с Путиным на саммите в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры стран—участниц миссии Африки по урегулированию конфликта России и Украины смогут поговорить с президентом России Владимиром Путиным на саммите Россия—Африка в Санкт-Петербурге.

«Программа саммита еще готовится. Но возможность пообщаться на полях будет точно»,— сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС).

Саммит Россия—Африка пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Ранее ТАСС со ссылкой на источники писал, что главы стран африканской мирной миссии надеются на встречу с Владимиром Путиным на форуме.

16 июня делегация семи африканских стран (Египет, Замбия, Коморские Острова, Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР) на встрече в Киеве представила президенту Украины Владимиру Зеленскому мирный план. Президент ЮАР Сирил Рамафоса по итогам переговоров назвал десять основных составляющих мирного плана африканских стран. Среди них — деэскалация с обеих сторон и обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим. В этом в плане нет пункта о выводе российских войск с территорий в международно признанных границах Украины, на чем настаивает Украина.

17 июня эту же делегацию принял в Санкт-Петербурге Владимир Путин. В ходе встречи он отметил, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу со всеми, «кто желает установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон».

Подробнее — в материале «Ъ» «Помиротворчили и разошлись».

Олеся Павленко