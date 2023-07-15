В пермском аэропорту задержали вылет рейса до Москвы

Сегодня в пермском аэропорту из-за технической неисправности был задержан рейс «Пермь – Москва» авиакомпании «Аэрофлот». Как сообщили в пресс-службе аэропорта, по расписанию самолет должен был вылететь в 08:15. В аэропорт Перми направили резервный борт.

На рейс до Москвы были зарегистрированы 150 пассажиров, из них 12 детей. Часть пассажиров задержанного рейса разместили в гостинице, а оставшихся по собственному желанию в аэропорту обслуживают в бизнес-зале и комнате матери и ребенка в рамках федеральных авиационных правил.

Вылет рейса на резервном борте запланирован в 17:00 местного времени.