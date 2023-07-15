Новая школа в станице Елизаветинской на 616 мест готова на 31%

Трехэтажная школа, которая строится в районе улицы Академика Шевцова в станице Елизаветинской в Краснодаре, готова на 31%. Строительство идет согласно графика, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Образовательное учреждение на 616 мест планируют достроить в 2024 году.

«Запущено сразу несколько процессов — делают кладку стен, монтируют оконные блоки, обустраивают инженерные сети внутри здания», — сказал Евгений Наумов после проверки хода строительства.

Также застройщик обустраивает здесь дорогу, которая ведет к соцобъектам. Вдоль нее уже построили тротуар.

«Здесь будет пять полос движения. Из микрорайона люди смогут легко попасть к школе и детскому саду, а также выехать на трассу. В пешей доступности — остановки общественного транспорта», — сказал заместитель главы Владимир Архипов.

Одномоментно в Краснодаре строится 59 соцобъектов — 20 школ, 35 детских садов, три физкультурно-оздоровительных комплекса и поликлиника. До конца текущего года введут 36 объектов.

Тат Гаспарян

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