«В Казани нас ждет огненный матч»

15 июля матчем «Зенит»—ЦСКА в Казани стартует новый футбольный сезон в стране. На кону титул — Суперкубок России. Встречаются обладатель кубка страны и чемпион РПЛ. «Зенит» — безоговорочный фаворит в этом противостоянии, говорит большинство футбольных экспертов. Шансы команд оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Так уж вышло, что перед матчем Суперкубка «Зенит» и ЦСКА оказались в центре внимания. Сначала обсуждали резонансное возвращение в Россию Марио Фернандеса. Причем не в ЦСКА, а в «Зенит», а потом прямой переход парагвайского армейца Хесуса Медины в «Спартак». Когда же улеглись страсти по поводу чести и совести, эксперты вспомнили, что ЦСКА давно нужно усиление, причем по многим позициям. Об этом говорит бывший игрок армейцев Игорь Корнеев:

«ЦСКА нужны приобретения, нужна скорость в атаке. На место Медины сейчас нужен еще один игрок. То есть, по сути, ЦСКА необходимы три-четыре человека для усиления, чтобы быть на уровне».

При этом в предсезонном турнире ЦСКА пропустил неприлично много от «Динамо». И как бы прохладно не относились все мы к подобного рода мероприятиям, болельщикам наверняка было неприятно. И, конечно, коэффициенты в букмекерских компаниях говорят сами за себя. «Лига ставок» дает на победу «Зенита» коэффициент 1,95, а на успех ЦСКА — 4. Ничья идет за 3,85.

Но, несмотря на это, находятся клиенты, которые ставят на победу армейцев серьезные деньги. Накануне матча в «Лиге ставок» было зафиксировано пари, где поклонник ЦСКА зарядил на победу любимого клуба 500 тыс. руб. Причем тогда коэффициент на такой исход был выше 5. И чем ближе к стартовому свистку, тем больше ставок на успех армейцев. Комментатор Константин Генич, когда делился своими ожиданиями от предстоящего матча, выдал неожиданный прогноз:

«Надо ждать практически полностью забитый стадион, атмосфера в Казани будет сумасшедшая, не будет FanID. Должно быть классно, весело, интересно, результативно. И, мне кажется, ЦСКА выиграет».

Но «Зенит» есть «Зенит». В межсезонье клуб сохранил лидеров и даже Малкома, которого СМИ вроде как отправляли в Саудовскую Аравию и теперь забивной игрок готов к новым свершениям. Заключить пари в «Лиге ставок» на то, что Малком забьет в основное время можно с коэффициентом 2,5, а если решиться и поверить в два мяча бразильца, то коэффициент будет значительно серьезней — 8. На гол нападающего армейцев Федора Чалова коэффициенты в «Лиге ставок» значительно выше — 3,2 на один мяч, 13 — на два. Хотя с реализацией у ЦСКА проблемы, подчеркивает Игорь Корнеев:

«Реализация просто ужасающая. Если бы не Чалов, где бы был ЦСКА, вообще непонятно. То есть им нужен забивной нападающий, потому что Антон Заболотный не соответствует ни уровню, ни амбициям клуба, на мой взгляд. Сейчас вернулся Адольфо Гайч. Все сейчас скажут, что он начнет делать игру. Не начнет».

«Зенит» столь серьезных сложностей не испытывает. Пока под вопросом только выход на поле Клаудиньо, который получил травму в одном из матчей межсезонья. Причем травму не очень серьезную. Это подчеркивал главный тренер «Зенита» Сергей Семак:

«Что касается игроков, которые готовятся к матчу, из тех, кто у нас в обойме, под вопросом только Клаудиньо, остальные все готовы сыграть».

Ну а что касается важности трофея, который разыграют «Зенит» и ЦСКА, то я, честно говоря, не помню историй, где в борьбе за Суперкубок одна из команд играла бы кое-как. Так что не сомневаюсь, 15 июля в Казани нас ждет огненный матч. Кстати, согласно новому регламенту, в случае ничейного исхода дополнительного времени не будет, и болельщики сразу увидят серию пенальти.

Если до этого дойдет, то шансы команд на успех практически равны, считают букмекеры. В «Лиге ставок» победу «Зенита» по пенальти можно ваять за 7, а ЦСКА — за 7,5. Но доберутся ли команды до этой стадии — большой вопрос, ответ на который мы получим уже совсем скоро. Игра ЦСКА—«Зенит» стартует в 17:00, прямую трансляцию из Казани будет вести общедоступный телеканал «Матч ТВ».

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