Полиция просит арестовать админа «Кремлевской прачки»

Тверской райсуд Москвы сегодня, 15 июля, рассмотрит ходатайства об аресте администратора популярных Telegram-каналов «Силовики», «Кремлевская прачка» и Brief Михаила Полякова и его помощника Александра Санина. Оба были задержаны накануне, 14 июля, полицией по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.163 (вымогательство в особо крупном размере) УК РФ. Арестовать их просит Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Необходимость ареста Михаила Полякова мотивируют тем, что он подозревается в совершении тяжкого преступления, может продолжить заниматься преступной деятельностью, обладает навыками оперативно-розыскной деятельности, которые может использовать против потерпевших. Кроме того, он, как полагает следственное управление, может скрыться. В деле есть также неустановленные следствием лица

По версии ГУ МВД по Москве, фигуранты вымогали 40 млн руб. у бизнесменов и политиков, угрожая в противном случае снять блоки на негативную информацию о них в своих каналах. Среди потерпевших может быть руководство IT-компании «Ланит». Накануне фигуранты были допрошены в ГСУ ГУ МВД. Cвою вину они, по некоторым данным, не признали.

Максим Поляков в прошлом полковник ФСБ. Службу он проходил в подразделении по защите конституционного строя (так называемой двойке) УФСБ по Москве и области.

Николай Сергеев