Алексей Мирошниченко вернется на пост худрука Пермского театра оперы и балета

Премьера балета «Раймонда» стала последней работой Антона Пимонова на посту худрука Пермского театра оперы и балета. Как сообщили в оперном театре, после вчерашнего показа стало известно, что в конце августа Антон Пимонов завершает работу в театре. Новым руководителем труппы станет Алексей Мирошниченко, возглавлявший Пермский балет с 2009 по 2020 год. К своим обязанностям господин Мирошниченко приступит с сентября, а в декабре представит премьеру балета «Ярославна» на музыку Бориса Тищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Антон Пимонов возглавлял Пермский балет на протяжении трех лет - с 2020 года. На этой должности он создал целый ряд новых постановок. Среди работ господина Пимонова в Пермском балете «Озорные песни» на музыку Франсиса Пуленка (2020), «Концерт № 5» на музыку Сергея Прокофьева, «Путеводитель по балету» Настасьи Хрущевой и Петра Ильича Чайковского (2021), «Арктика» Антона Светличного (2022) и «Раймонда» Александра Глазунова (совместно с Еленой Панковой, 2023). «Озорные песни» были номинированы на Национальную театральную премию «Золотая Маска», а «Концерт № 5» вошел в ее лонг-лист.

Напомним, что в мае этого года Пермский театр оперы и балета покинул гендиректор Довлет Анзароков. Сам господин Анзароков объяснил свой уход конфликтом с краевым минкультом. Вместо Довлета Анзарокова руководителем театра стала экс-руководитель фестиваля «Золотая маска» Анна Волк.