В Нижегородском кремле начали работать гиды-координаторы

Гиды-координаторы начали работать в Нижегородском кремле, сообщили в пресс-службе правительства региона. Они нужны, чтобы рассказывать туристам и горожанам о том, какие объекты находятся на территории крепости, и контролировать соблюдение правил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Гиды одеты в униформу с логотипом кремля, они дежурят в кремле, на Кремлевском бульваре и у Чкаловской лестницы.

За полгода кремль посетили более 6,5 млн человек — в 2,6 раза больше, чем за шесть месяцев прошлого года, по данным управления делами правительства.

«Знакомство с Нижним Новгородом, как правило, начинается с посещения его исторического центра — Нижегородского кремля. Наша задача — сделать это посещение максимально комфортным, интересным и запоминающимся»,— сказал заместитель губернатора Юрий Ильин.

Анастасия Еремина