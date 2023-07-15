В субботу, 15 июля, на автодороге «Краснодар — Ейск» в результате столкновения рейсового автобуса и зерновоза погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла в 05:10 в Брюховецком районе Краснодарского края. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу.

«В салоне общественного транспорта находился 41 человек, из них 9 детей. В результате аварии три человека погибли, 7 — доставлены в больницу, 17 — пострадало», — прокомментировал начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.

Тат Гаспарян

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