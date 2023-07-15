В Челябинской области число вакансий в металлургической отрасли выросло почти на 50%

За первое полугодие 2023 года в Челябинской области было открыто 9 тыс. вакансий в металлургической отрасли. Это на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает HeadHunter.

По количеству вакансий из отрасли «Металлургия, металлообработка» Челябинская область занимает второе место среди регионов РФ. Впереди только Свердловская область и Москва, где работодатели разместили по 11 тыс. предложений. Всего в январе-июне 2023 года в России было открыто 144,5 тыс. вакансий в отрасли. За год спрос вырос на 23% по России.

В целом по стране диапазон средних предлагаемых зарплат в металлургических компаниях составляет от 55 тыс. до 120 тыс. руб. Год назад было от 46 тыс. до 106 тыс. руб. В Челябинской области «вилка» меньше – от 52 тыс. до 108тыс. руб. (44-98 тыс. руб. год назад).

Чаще всего компании из отрасли «Металлургия, металлообработка» находятся в поисках токарей (8% от общего числа вакансий), слесарей (7%), разнорабочих (7%), сварщиков (6%), менеджеров по продажам (5%), инженеров-конструкторов (4%), машинистов (3%), водителей (3%), операторов станков с ЧПУ (3%) и электромонтажников (3%).

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