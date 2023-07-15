Суд отправил под домашний арест управляющую пансионатом, где избили ветерана

Центральный районный суд Новосибирска сегодня поместил под домашний арест до 13 сентября управляющую пансионатом «Рэмили» Елену Наумову, обвиняемую в оказании некачественных услуг. Об этом сообщается в аккаунте судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) рассказали, что управляющая оказывала людям пожилого возраста и инвалидам услуги по проживанию в частном пансионате, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. В настоящее время деятельность пансионата приостановлена.

В июне пансионат проверила прокуратура. Проверка была проведена после того, как СМИ рассказали об инциденте с одним из постояльцев. 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов был избит при невыясненных пока обстоятельствах, а затем скончался в одной из новосибирских клиник.

15 июня управление СКР сообщило о возбуждении по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Илья Николаев