В Челябинске при столкновении двух автомобилей пострадали трое детей

В Ленинском районе Челябинска произошло дорожно-транспортное происшествие в котором пострадали четыре человека. Среди них трое детей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции регионального центра.

ДТП произошло сегодня, 15 июля около дома №2 «А» по Копейскому шоссе. Столкнулись автомобили Volkswagen Polo под управлением 45-летнего водителя и Kia Sportage, за рулем которого был 38-летний горожанин. В результате аварии травмы получили четыре пассажира пассажиры Volkswagen: три девочки пяти, 12 и 14 лет, а также 40-летня женщина. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Госпитализировали одного ребенка, остальным назначили амбулаторное лечение и отпустили домой.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции Челябинска проводят проверку.

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