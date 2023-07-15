Прокуратура потребовала от администрации Каракулинского района Удмуртии расселить признанный 10 лет назад аварийным дом

В Каракулино по требованию прокурора расселят многоквартирный жилой дом по ул. Раскольникова, признанный аварийным и подлежащим сносу в сентябре 2013 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, жильцов изначально должны были расселить до 31 декабря 2022 года, однако местная администрация этого не сделала.

Прокурор района обратился в суд, который требования поддержал. Администрация должна расселить аварийный дом до 31 декабря 2023 года.

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