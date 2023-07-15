СК завел дело после гибели туриста на Айских притесах в Челябинской области

В Челябинской области следственные органы возбудили уголовное дело после гибели человека, сорвавшегося с зиплайна на Айских притесах, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбуждено по признакам п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). По данным следствия, 14 июля на аттракционе «зиплайн» на Айских притесах в Саткинском районе, при спуске по тросу местный житель получил смертельные травмы.

Сейчас следователи устанавливают виновных лиц, в обязанности которых входит организация безопасного прохождения аттракциона. Расследование дела контролирует руководителем следственного управления региона Петр Решетников.

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