В июне пермский авторынок прирос почти на 200%

В июне рынок новых легковых автомобилей в Прикамье вырос на 189,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков VERRA, всего в минувшем месяце в регионе зарегистрировали 1470 новых авто, в июне прошлого года на учет было поставлено только 507 новых машин.

Больше всего в июне продали машин российского производства – Lada (поставлено на учет 649 авто), а также китайских брендов Chery (167), Haval (124), Omoda (74), Geely (60).

Наиболее значительный рост продаж в июне показали Chery (+943,8%), Changan (+933,3%), Haval (+726,7%), BMW и Tesla (по +500%) и Geely (+328,6%). Упали продажи Renault (-84,8%), Mazda (-40%), Kia (30,2%), Hyundai (-21,5%) и Mercedes-Benz (-20%).

Кроме того, в июне на 35,7% увеличилось количество зарегистрированных в Прикамье подержанных автомобилей. Всего было зарегистрировано 7895 авто, тогда как в июне прошлого года на учет поставили 5818 машин.

Пермский авторынок испытывает трудности с 2020 года, когда продажи новых автомобилей снизились из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. К концу 2021 года отрасль начала восстанавливаться. Однако в 2022 году европейские и американские автопроизводители покинули российский рынок на фоне СВО, возник дефицит иномарок, цены на них выросли, и продажи машин снова резко упали. Вместе с тем, у дилеров заметно вырос интерес к сотрудничеству с китайскими производителями — почти все пермские автохолдинги обзавелись дилерствами китайских брендов.