Акционеры ликероводочного завода отказались от дивидендов

Акционеры АО «Бастион» (бывшее «Уралалко») провели годовое собрание, на котором утвердили отчет и избрали новый совет директоров. При этом, как говорится в материалах АО, на собрании было принято не платить дивиденды за 2022 год.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль общества в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилась в 2,5 раза и составила 202 млн руб. (в 2021-м — 81 млн руб.), выручка компании — 4,177 млрд руб. (в 2021 году — 4,036 млрд руб.).

АО «Бастион» входит в состав «Белуга Групп» Александра Мечетина.