«Это полноценная платежно-расчетная единица, которая будет существовать в форме блокчейна»

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, который позволяет создать основу для внедрения цифрового рубля. Основные положения нового закона вступят в силу с 1 августа. Доктор экономических наук, заслуженный экономист Кубани Александр Полиди пояснил возможные цели создания в стране цифровых денег.



Александр Полиди

Фото: Игорь Чураков

«Я вижу две основные цели создания цифрового рубля. Во-первых, это дальнейшее развитие в России цифровых технологий в целом, в результате которых появится еще одна форма денежных средств. У нас есть наличные денежные средства, есть безнал. Цифровой рубль — третья форма денег.

Во-вторых, это предоставление возможности совершать платежи в самой защищенной форме, по технологии блокчейна. Ничего лучше с точки зрения надежности защиты информации в мире пока не придумано.

Технология та же, что и в случае с криптовалютой. Но криптовалюты — это распределенный актив без единого эмиссионного центра и привязки к денежно-кредитной политике какого бы то ни было Центробанка. Криптовалюта — это актив, курс которого формируется исключительно спекулятивно.

В случае же с цифровым рублем организатор эмиссии и обращения — российский Центральный банк. Курс цифрового токена будет равен одному фактическому рублю. А значит, это не спекулятивный актив, а полноценная платежно-расчетная единица, которая будет существовать в форме блокчейна.

Для граждан стоимость операций с цифровым рублем будет бесплатной, для бизнеса — 0,3% от размера платежа. Логику регулятора я вижу здесь очень простую. Раз бизнес и так платит за расчетно-кассовое обслуживание и другие операции, то почему бы с него не брать комиссию и в данном случае тоже. Это в любом случае в разы ниже, чем плата за эквайринг.

Цифровой рубль планируют ввести в оборот с 2025 года. Я думаю, что процесс внедрения нового платежного средства будет происходить эволюционно. Вначале им начнет пользоваться очень небольшое количество граждан и предпринимателей. В первую очередь он войдет в обиход среди наиболее продвинутых пользователей в возрасте 25–35 лет. Потом процесс пойдет дальше. Какой-либо взрывной рост операций здесь вряд ли произойдет. Все будет происходить примерно так, как было тогда, когда внедрялись бесконтактные платежи NFS.

В цифровом рубле нет ничего такого, что поднимало бы привлекательность в его использовании на принципиально иной качественной уровень, как когда-то было со смартфонами, послужившими технологическим экспрессом. По набору опций и возможностей это будет вполне понятная транзакция. И лично я цифровой кошелек рассматриваю для себя просто как конкурента существующей системе платежей и не более того. Если для меня это будет быстрее, удобнее, выгоднее, то почему бы этим инструментом не воспользоваться.

Другое дело, что этот платежный инструмент может стать еще одним способом контроля транзакций граждан и бизнеса. Уровень прозрачности операций здесь еще выше, чем обычно. Здесь даже не требуется какого-либо верифицирующего органа, например банка, на который возложены функции контроля источников происхождения денег, контроля их отмывания. На базе блокчейна будет видна вся цепочка движения денежных средств. Поэтому цифровой рубль, безусловно, более высокий уровень контроля».