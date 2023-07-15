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Коммерсантъ FM
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Кеннеди-младший считает призыв Байденом резервистов подготовкой к войне с Россией

Кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за призыв 3 тыс. резервистов. По его мнению, это подготовка к наземной войне с Россией. Экс-президент Дональд Трамп ранее назвал указ господина Байдена подготовкой к третьей мировой войне.

«Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией»,— написал господин Кеннеди-младший в Twitter.

Господин Трамп, комментируя указ в своей соцсети Truth Social, заявил, что «последнее, что должна делать» администрация Джо Байдена — «это подталкивать нас к третьей мировой войне».

Президент США подписал указ, по которому американские власти могут привлечь до 3 тыс. резервистов к операции Atlantic Resolve в зоне ответственности Европейского командования армии США. Общее числа американских военных в странах Евросоюза составляет около 100 тыс. человек после повышения численности американского контингента на 20 тыс. в 2022 году.

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