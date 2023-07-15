Кадыров: на мое место никого не ищут, я не допущу появления необходимости искать

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен вновь участвовать в выборах руководителя республики. Он призвал население не верить в «слухи и домыслы, распускаемые провокаторами».

«Когда срок истечет, с позволения Аллаха, снова пойду на выборы, и если народ изберет, буду продолжать работать. <...> Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать»,— сказал господин Кадыров на заседании регионального правительства (цитата по агентству «Грозный Информ»).

Господин Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. В 2021 году, по официальным данным, победил на выборах с 99,7% голосов. Его срок полномочий истекает в 2026 году.

Леонид Уварчев