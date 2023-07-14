Renault анонсировал новое поколение модели Scenic

Компания Renault анонсировала новое поколение модели Scenic, которое впервые в истории превратится в кроссовер.

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Новинка будет создана по мотивам концепт-кара Renault Scenic Vision. Серийный Renault Scenic E-Tech получит полностью электрическую силовую установку и будет превращен в кроссовер. Никакой другой информации о модели не сообщается — заявлено, что премьера нового Renault Scenic состоится 4 сентября на выставке IAA Mobility в Мюнхене.

Напомним, текущее поколение Renault Scenic выпускается с 2016 года. С момента появления модели в 1996 году автомобиль был представлен исключительно в формате минивэна.

Максим Вершинин

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