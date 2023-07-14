Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

No One представляет юбилейную коллаборацию с Premiata

По случаю 30-летнего юбилея сети мультибрендовых бутиков No One итальянская марка Premiata выпустила лимитированную модель унисекс-кроссовок Mase. Это повседневные кроссовки, вдохновленные беговой обувью 80-х годов. Специально для No One была разработана обновленная версия модели с фактурными нейлоновыми вставками; верх кроссовок выполнен из пудровой замши в комбинации с голубой текстильной тканью, а подошва — из амортизирующего материала EVA, с принтами и прочной резиновой подметкой для комфортного сцепления с поверхностью. Внутри — отделка из натуральной кожи и термоформируемая стелька с юбилейной надписью, на заднике кроссовок — минималистичный брендинг No One.

Предыдущая фотография

Фото: Premiata х No One

Фото: Premiata х No One

Фото: Premiata х No One

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Premiata х No One

Фото: Premiata х No One

Фото: Premiata х No One

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...