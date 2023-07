No One представляет юбилейную коллаборацию с Premiata

По случаю 30-летнего юбилея сети мультибрендовых бутиков No One итальянская марка Premiata выпустила лимитированную модель унисекс-кроссовок Mase. Это повседневные кроссовки, вдохновленные беговой обувью 80-х годов. Специально для No One была разработана обновленная версия модели с фактурными нейлоновыми вставками; верх кроссовок выполнен из пудровой замши в комбинации с голубой текстильной тканью, а подошва — из амортизирующего материала EVA, с принтами и прочной резиновой подметкой для комфортного сцепления с поверхностью. Внутри — отделка из натуральной кожи и термоформируемая стелька с юбилейной надписью, на заднике кроссовок — минималистичный брендинг No One.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Premiata х No One Фото: Premiata х No One Фото: Premiata х No One Следующая фотография 1 / 3 Фото: Premiata х No One Фото: Premiata х No One Фото: Premiata х No One