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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

Любой частный клиент Альфа-банка теперь может рекомендовать счет для бизнеса своим друзьям и знакомым из числа предпринимателей. Клиент-рекомендатель получит 4 тыс. руб. вознаграждения. 2 тыс. бонусных рублей получит и друг. Их можно потратить на обслуживание или обменять на подарки. Количество открытых счетов не лимитировано. Чем больше друзей откроет счет для бизнеса, тем больше заработает рекомендатель. Предложение и свою индивидуальную ссылку клиенты найдут в разделе «Деньги вам и друзьям» в приложении или на сайте «Альфа-Онлайн».

Японский автоконцерн Nissan Motor отзовет порядка 700 тыс. автомобилей, реализованных на внутреннем рынке, из-за дефектов в двигателях. Неисправность может приводить к его самопроизвольному отключению. Замена частей будет проводиться бесплатно.

Издатель игр Gameloft ликвидирует свое российское юридическое лицо. Компания, являющаяся «дочкой» французского медиа-конгломерата Vivendi, приостановила свой бизнес в России и Белоруссии больше года назад, пообещав изъять все игры из магазинов. Между тем изначальный пресс-релиз, опубликованный тогда на сайте издателя, сейчас удален.

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