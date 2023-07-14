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В Крымском районе объявили режим повышенной готовности из-за ливней и гроз

В Крымском районе на период с 15 по 16 июля объявлен режим повышенной готовности в связи с прогнозом о ливнях, грозах, граде и подъемом уровня воды в реках. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в Telegram.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Ожидаемые погодные явления могут стать причиной происшествий и привести к обрыву электропроводов, линий связи, привести к нарушению работы транспорта, опасным ситуациям на дорогах, обрушениям строений, конструкций, рекламных щитов и другим опасным ситуациям.

«Находясь на улице, лучше обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции. Не стоит парковать машины под рекламными щитами и деревьями»,— говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по краю, в выходные дни на территории Кубани локально ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Анастасия Донскова

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