На свердловской трассе эвакуатор насмерть сбил мужчину, который стоял на обочине у своей машины

В Свердловской области на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда эвакуатор насмерть сбил 71-летнего мужчину, который стоял на обочине у двери своей машины. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД по Свердловской области Фото: ГИБДД по Свердловской области

Как сообщили в ГИБДД, ДТП произошло днем 14 июля на 35 км трассы. Водитель эвакуатора Mercedes ехал из поселка Свободный в сторону Верхней Салды. Во время движения водитель эвакуатора съехал с дороги на обочину и наехал на мужчину, стоявшего у водительской двери своей машины. «В результате аварии мужчина погиб»,— сказано в сообщении.

Погибший водитель был жителем Верхней Салды. Сотрудники ГИБДД провели водителя эвакуатора на состояние опьянения, однако он был трезв. При обследовании места аварии не было выявлено нарушений обеспечения безопасности дорожного движения. По факту происшествия проводится проверка.

Полина Хабарова

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