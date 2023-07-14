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На Васильевском острове тушат особняк Утемана

На набережной Лейтенанта Шмидта, 31 на Васильевском острове загорелся особняк Утемана. Пожару подан дополнительный номер 1БИС, сообщили 14 июля в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 15:58. Как рассказали в ведомстве, горит помещение между цоколем и чердаком. Общая площадь горения на данный момент составляет 100 кв. м.

В ликвидации пожара участвуют шесть единиц техники и 32 человека личного состава. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

Особняк Утемана был застроен в XVIII веке, в настоящий момент он находится на реставрации. С 1907 года домом владел Утеман, директор Российско-Американской резиновой мануфактуры. В середине прошлого века в здании начала работу Детская музыкальная школа №11 Василеостровского района.

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