Правительство расширило перечень контролируемых наркотических средств и психотропных веществ, дополнив его 21 позицией. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В предыдущей редакции перечня было более 650 позиций, сообщает ТАСС.

В обновленный перечень вошли особо опасные для жизни и здоровья вещества из числа бензодиазепинов, синтетических каннабиноидов, опиоидов, фенилалкиламинов. «Решение направлено на совершенствование государственного контроля за оборотом новых видов психоактивных веществ»,— пояснили в пресс-службе правительства.

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Мария Федотова