ВЭБ.РФ инвестировал в проекты 5С более 1 трлн руб. в 2022 году. По оценкам госкорпорации, объем зеленых проектов в России достигнет 19 трлн руб. к 2030-му.

Данные отчета об устойчивом развитии за 2022-й ВЭБ.РФ обнародовал 14 июля. Как следует из документа, инвестиции в зеленые проекты с участием ВЭБ.РФ до 2030-го составят 19 трлн руб. Сам ВЭБ уже проинвестировал в зеленые проекты более 1,1 трлн руб. (объем участия вырос вдвое). Основные цели ВЭБ.РФ в устойчивом развитии — содействие выполнению национальной социально-экологической повестки, масштабирование механизмов зеленого финансирования в России и международное признание уровня зрелости устойчивого развития государственной корпорации. Ранее глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил альтернативу из пяти слагаемых западным ESG-принципам — стратегическое развитие, внимание к сотрудникам и их семьям, социальные программы, окружающая среда, родная страна. С такой инициативой господин Шувалов выступил на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» с участием президента.

Госкорпорация по решению правительства выступает и методологом зеленого финансирования (ВЭБ.РФ уже отобраны 10 верификаторов зеленых финансовых инструментов устойчивого развития), и эмитентом. Так, одним из заметных событий 2022 года стало размещение дебютных зеленых облигаций ВЭБ.РФ на сумму 50 млрд руб. Переподписка на них была значительной: общий спрос на выпуск в ходе сбора заявок превысил 80 млрд руб., объем сделки стал крупнейшим после возобновления первичных размещений на российском рынке. За счет выпуска облигаций ВЭБ.РФ намерен рефинансировать проекты в сфере электрического городского транспорта и зеленого ЖКХ. Совокупный климатический эффект этих проектов позволит сократить выбросы 2,75 млн т СО2-эквивалента и более 437 млн куб. м потерь воды. Объем участия корпорации в финансировании зеленых и адаптационных проектов в 2022-м вдвое больше, чем в 2021-м.

У ВЭБ.РФ большая программа проектов, направленных на улучшение жизни людей: строительство школ, обновление транспорта в городах. В 2022 году в рамках программы обновления городского общественного транспорта были одобрены проекты в восьми городах с бюджетом 184,5 млрд руб. Кроме того, подписаны кредитные соглашения с пятью городами на сумму 112,3 млрд руб. Ожидаемые эффекты от реализации проектов вполне счетные: снижение уровня ДТП на 15%, сокращение времени поездки на 15-20%, а также создание до 6 тыс. рабочих мест.

ВЭБ.РФ — один из заметных участников рынка пенсионных накоплений. В роли государственной управляющей компании по управлению пенсионными накоплениями россиян он обеспечил прирост средств граждан в 196 млрд руб. При этом сам госуправляющий пенсиями активно инвестирует в зеленые и ответственные бонды: в совокупном объеме корпоративных и субфедеральных ценных бумаг в рыночном портфеле рост по итогам 2022 года составил 10%.

Наибольшее влияние, согласно отчету, ВЭБ.РФ оказал на реализацию задач в рамках национальных целей — «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и «Комфортная и безопасная среда для жизни», отмечается в отчете. Ключевые приоритеты стратегии устойчивого развития ВЭБ.РФ также соответствуют 10 приоритетным целям устойчивого развития ООН.

«Черноголовка» завершила сделку по покупке поставщика чипсов Pringles — компании Kellogg's. В ближайшее время компания «Келлогг Рус» будет переименована в «Любятово». Финансовые параметры сделки не разглашаются. В компании подчеркнули, что «Любятово» продолжит производить сухие готовые завтраки и печенье.

Крупнейшая китайская компания — производитель электромобилей BYD — предложила Индии инвестировать $1 млрд в производство. Долгосрочные планы состоят в запуске линейки электромобилей для индийского рынка, от машин класса «люкс» до потребительских моделей. BYD активизирует свою деятельность не только в Индии, но и по всему миру, чтобы составить конкуренцию американской Tesla. Таким образом выпуск подобного оборудования вырастет более чем в три раза.