Стал известен размер зарплаты Далера Кузяева во Франции

Российский футболист Далер Кузяев будет зарабатывать во французском клубе «Гавр» около € 350 тыс. в год, сообщает «Sport24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

По данным СМИ, это заметно меньше, чем игрок получал в петербургском «Зените».

Ранее «Ъ-СПб» писал о том, что Кузяев заключил контракт с клубом из Нормандии. Соглашение рассчитано до конца июня 2025 года.

Напомним, что за шесть сезонов в петербургском «Зените» футболист пять раз выигрывал титул чемпиона России, сыграл 183 матча, забил 23 гола и отдал 32 голевые передачи.

Елизавета Цветкова

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