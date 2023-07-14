Воронежский дорожник причинил липецкой природе ущерб на 7 млн рублей

Липецкая межрайонная прокуратура сообщила о привлечении воронежского ООО «Навастрой» к административной ответственности за «самовольное занятие лесных участков» (ст. 7.9 КоАП РФ). Должностное лицо компании оштрафовали на 50 тыс. руб.

Установлено, что ООО якобы незаконно использовало участок Донского лесничества площадью 1,8 тыс. кв. м. при капитальном ремонте автодороги Липецк — Елец. Это принесло плодородному слою почвы ущерб на сумму более 7 млн руб. Прокурор также направил в суд иск с требованием взыскать ущерб в пользу РФ. Требование было удовлетворено, но решение еще не вступило в законную силу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Навастрой» было зарегистрировано в Воронеже в 2008 году. Уставный капитал — 15 млн руб. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. 60% ООО у его генерального директора Наири Нахатакяна, 40% — у Верануш Нахатакян. Выручка в 2022 году составила 3,9 млрд руб. (в 2021-м — 2,1 млрд руб.), чистая прибыль — 185,6 млн руб. (в 2021-м — 29,8 млн руб.).

Доля госконтрактов в выручке компании за прошлый год составила 82,37%. В 2022-м было заключено четыре госконтракта на общую сумму 3,2 млрд руб. Самым крупным стало строительство дороги Шишкова — Тимирязева в Воронеже (1,9 млрд руб.).

Алина Морозова