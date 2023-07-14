Смольный подал в суд на экс-подрядчика реконструкции Приморского парка Победы

Арбитражный суд Москвы принял иск комитета по строительству Петербурга к Оганесу и Левону Гарибянам — руководителям ООО «Фирма «Леокам», получившему госконтракты на реконструкцию Приморского парка Победы в Санкт-Петербурге. Оба ответчика в 2007-2017 годах были либо владельцами, либо руководителями компании, следует из картотеки арбитражных дел. Заседание назначено на 19 сентября.

Первый контракт — от 2015 года — предусматривал строительство инженерно–транспортного обеспечения квартала 16 (севернее улицы Новоселов в Невском районе Петербурга). Второй — приспособление для современного использования памятника культуры «Приморский парк Победы» и строительство входной группы с контролем доступа на «Газпром Арену». Он был заключен в 2016 году, начальная цена — 1,79 млрд руб. Этот проект «Леокам» завершить не смог, контракт был расторгнут из-за нарушения компанией его условий. В 2022 году Арбитражный суд Москвы признал «Леокам» банкротом, с подрядчика тогда в рамках нескольких исков взыскали 122,19 млн, 633,71 млн и 421,3 млн руб.

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