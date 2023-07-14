В Петербурге состоится фестиваль стран Латинской Америки

В субботу, 15 июля, в Санкт-Петербурге состоится фестиваль стран Латинской Америки. На нем будут представлены аспекты культурной жизни латиноамериканских стран в рамках развития отношений последних с Петербургом.

Перед зрителями выступят приглашенные артисты с концертной программой аргентинской, бразильской и кубинской музыки. Посетители смогут пройти мастер-классы по танцам, изучить местную флористику, музыку и искусство, а также послушать лекции и попробовать национальную кухню.

Организатором мероприятия выступает комитет по внешним связям Петербурга. Все программы мероприятия являются бесплатными, а вход свободным. Открытие фестиваля состоится в 12:00.

Полина Кузнецова

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