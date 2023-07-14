Заблуждение рассмотрят по-новому

Верховный суд РФ отправил на пересмотр спор между кубанским Роспотребнадзором и ООО «Яндекс. Такси». В рамках этого дела компания оспаривает наложение на нее полумиллионного штрафа по статье об обмане потребителей через агрегатор «Яндекс. Go». Ранее она успешно во всех инстанциях отстаивала свою позицию, согласно которой не должна нести ответственность за нарушения закона партнерами-перевозчиками, однако в этот раз высшая судебная инстанция, прежде соглашавшаяся с агрегатором, поменяла свой подход. Эксперты считают, что позиция суда претерпела изменение в связи с принятием нового закона о такси, который начнет работать уже с сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Верховный суд РФ полностью отменил все решения нижестоящих судов и отправил на новое рассмотрение спор между управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и ООО «Яндекс. Такси» по делу о введении потребителей в заблуждение через агрегатор «Яндекс. Go». Материалы об этом размещены в арбитражной картотеке.

Как следует из документов, кубанский Роспотребнадзор пришел к выводу, что «Яндекс. Такси», предоставляющее информационные услуги по заказам пассажирских перевозок через мобильное приложение, ввело потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств и качества услуги (в части ее безопасности). А именно, ведомство установило, что при совершении заказа до потребителя не была доведена информация о наличии разрешительной документации на осуществление этой деятельности и медосвидетельствования водителя. В октябре минувшего года Роспотребнадзор вынес в отношении «Яндекс. Такси» постановление об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.7 КоАП (введении потребителей в заблуждение) и назначил ему максимальный предусмотренный за это законом штраф 500 тыс. руб.

В решениях говорилось, что именно перевозчик указывает информацию, которая отображается в мобильном сервисе, и он же гарантирует наличие необходимых разрешений

ООО «Яндекс. Такси» обжаловало решение, и суды встали на его сторону. Судьи исходили из того, что сервис «Яндекс. Go» предназначен для размещения пользователем запроса на услуги перевозки, предоставляемые партнерами сервиса. В решениях говорилось, что именно перевозчик указывает информацию, которая отображается в мобильном сервисе, и он же гарантирует наличие необходимых разрешений. «Яндекс. Такси» же не оказывает пользователям услуг по перевозке, оно не имеет автомобилей и не нанимает водителей. По мнению судов, у общества отсутствовала обязанность контролировать наличие у перевозчиков разрешений на осуществление перевозок, и оно не может отвечать за незаконные действия, которые те совершают. Из этой позиции постановление кубанского Роспотребнадзора последовательно признавалось незаконным.

Однако Верховный суд взглянул на дело иначе. Доводы контрольного органа показались ему обоснованными. Они заключались в том, что потребитель — экономически слабая сторона, и, заключая договор через агрегатора и выплачивая ему деньги, он предполагает, что ему будет оказана услуга с соблюдением всех обязательных требований при наличии всех разрешительных документов, и что услуга будет безопасной. Агрегатор же, привлекая к сотрудничеству перевозчиков без необходимых документов, вводит потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств и качества услуги.

«Ъ-Кубань» писал о претензиях министерства транспорта Кубани сразу к семи агрегаторам. Суть претензий полностью соответствует тем, что в основание своей позиции положил региональный Роспотребнадзор. Требования истца звучали как просьба признать деятельность агрегаторов незаконной и запрещенной на территории Кубани. Сначала минтранс проигрывал все дела, но в середине июня в Верховном суде добился их пересмотра и удовлетворения иска к агрегаторам ООО «Альматея» и ООО «Сити-Мобил». После этого арбитражные суды Северо-Кавказского и Поволжского округов пересмотрели решения и признали незаконной деятельность операторов сервиса «Максим» (ООО «Максим-Сочи», ИП Валерий Гайфулин и ООО «Регион»), собиравших заявки на таксомоторные перевозки в Сочи, Анапе, Новороссийске и Кропоткине.

Единственным агрегатором, по которому у кубанского минтранса не удалось добиться успеха, стал «Яндекс. Gо» (ответчики — ООО «Яндекс» и ООО «Яндекс. Такси»). В декабре 2022 года высшая судебная инстанция согласилась с позицией нижестоящих судов о том, что закон не возлагает на «Яндекс. Такси» обязанности по контролю за наличием разрешений у перевозчиков, которым сервис передает заказы на таксомоторную перевозку.

Краснодарский юрист, эксперт в сфере легкового такси Екатерина Бурнос поясняет, что позиция Верховного суда претерпела столь существенное изменение в связи с принятием в декабре 2022 года нового федерального закона об организации перевозок пассажиров легковым такси, который в основной своей части вступит в силу уже в сентябре.

«В новом законе сейчас указано, что ответственность за передачу заказов нелегальным такси теперь возлагается на агрегатора. Если говорить о попытках кубанского минтранса на основании нового подхода и новой практики Верховного суда пересмотреть его дело о признании деятельности “Яндекс. Такси” на Кубани незаконной, то оснований для этого я не вижу. Но с таким иском могут выйти иные лица, и, если они докажут, что нарушения у агрегатора продолжаются, то, вероятно, они достигнут успеха»,— полагает госпожа Бурнос.

Михаил Волкодав

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