В Казани 29-летнего мужчину осудят за изнасилование и убийство соседки

В Казани в ближайшее время начнется суд над 29-летним местным жителем. Его обвиняют в изнасиловании и убийстве 32-летней соседки. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Трагедия произошла 31 августа 2022 года ночью. Мужчина, как полагает следствие, будучи в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, выбил дверь комнаты потерпевшей, избил ее, после чего изнасиловал и совершил действия сексуального характера. Позже для сокрытия преступления он выбил москитную сетку и выбросил женщину из окна шестого этажа. Последняя скончалась на месте.

Также вместе с 29-летним мужчиной на скамье подсудимых окажется 15-летний подросток. Следствие считает, что 3 августа прошлого года обвиняемые распивали алкоголь в подъезде одного из домов на улице Братьев Касимовых, в этот момент мимо них прошел местный житель, он сделал подростку замечание, после чего мужчины напали на потерпевшего, избили и похитили у него мобильник.

"Ъ-Казань"