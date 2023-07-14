Допущены нарушения при содержании старинной дачи Соколова в Самаре

В Самаре при содержании объекта культурного наследия федерального значения «Дача Соколова, 1909 г., арх. Щербачев А.А.» допущены нарушения, сообщила прокуратура Самарской области.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области



«Установлено, что правообладателем объекта культурного наследия не соблюдались требования пожарной безопасности»,— говорится в сообщении. Объект принадлежит ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова».

В отношении ответственного должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности).

«По результатам рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.»,— сообщили в надзорном органе.

Сабрина Самедова