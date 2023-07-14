В Краснодарском крае археологи обнаружили уникальное погребение бронзового века

Археологи завершили раскопки курганной группы рядом с хутором Ленина в Краснодарском крае. Здесь удалось обнаружить уникальное захоронениие эпохи бронзы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Раскопки проводились в связи с реконструкцией автодороги из Краснодара в Ставропольский край. По информации специалистов, при раскопках удалось найти могилы срубной, катакомбной и новотитаровской археологических культур. В погребениях находился соответствующий инвентарь – лепные изделия и бронзовые украшения, кремневое орудие с пильчатой ретушью.

«Этот памятник археологии представляет безусловный интерес для изучения истории и быта племен, проживавших на Кубани в эпоху бронзы», – цитирует пресс-служба администрации заместителя губернатора региона Романа Лузинова.

Анастасия Назарова