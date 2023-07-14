В Адыгее стоимость жилья в новостройках за месяц снизилась на 1,6%

Стоимость 1 кв. м жилья в новостройках Адыгеи за месяц снизилась на 1,6%. Об этом говорится в исследовании Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В июне текущего года цены на первичную недвижимость в РА в среднем установились на отметке 95,2 тыс. руб. Регион занял второе место в РФ по темпам снижения цен на «первичку». На первом месте Амурская область, где квартиры за месяц подешевели на 1,7% (138,9 тыс. руб.).

Наибольший рост стоимости жилья первичного сегмента показали Тыва (+6%, 135,7 тыс. руб.), Кабардино-Балкария (+3,2%, 61,5 тыс. руб.) и Коми (+2,9%, 87,2 тыс. руб.).

Анастасия Донскова

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