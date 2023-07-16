Динамика стоимости долгосрочной аренды жилья на крупнейших региональных рынках России

Локация Однокомнатные квартиры Двухкомнатные квартиры Средняя ставка аренды (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%) Средняя ставка аренды (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) июл.22 июн.23 июл.23 За месяц За год июл.22 июн.23 июл.23 За месяц За год Москва 44,4 43 43,7 1,60% –1,60% 73,9 72,9 76,7 5,20% 4% Санкт-Петербург 27,6 26,8 28,8 7,50% 4,30% 45,2 42,7 46,5 8,90% 3% Екатеринбург 19,6 22,1 23,8 7,70% 21,40% 27,8 30,6 32 4,60% 15% Новосибирск 20,3 22,7 23,5 3,50% 15,80% 29 30,6 32 4,60% 10% Ростов-на-Дону 19,9 22,4 23,4 4,50% 17,60% 34,5 37,9 39,3 3,70% 14% Казань 20,4 22 23,1 5,00% 13,20% 28,6 33,6 33,2 –1,20% 16% Краснодар 19,7 22,8 22,5 –1,30% 14,20% 32,9 33,3 36,2 8,70% 10% Нижний Новгород 17,9 20,6 22,2 7,80% 24,00% 26,5 30,8 31,5 2,30% 19% Красноярск 18,5 20,6 21,2 2,90% 14,60% 27 28 29,9 6,80% 11% Самара 16,2 18,1 18,5 2,20% 14,20% 23,4 25,5 24,5 –3,90% 5% Омск 14 16,4 18 9,80% 28,60% 18,5 23,3 23,9 2,60% 29% Уфа 15,7 18,2 18 –1,10% 14,60% 21,1 24,4 23,8 –2,50% 13% Воронеж 16,8 17 17,6 3,50% 4,80% 24,6 26,6 27,6 3,80% 12% Пермь 14,8 17,4 17,5 0,60% 18,20% 22,7 24,2 25,2 4,10% 11% Волгоград 14,5 16,6 17,4 4,80% 20,00% 20,4 23,9 23,2 –2,90% 14% Челябинск 13,4 17,1 16,6 –2,90% 23,90% 19,9 23,1 25,9 12,10% 30% Московская область 28,8 29 29,1 0,30% 1,00% 39,5 39,5 39,9 1,00% 1% Ленинградская область 20,3 20,4 20,9 2,50% 3,00% 28,8 28,2 29,9 6,00% 4%