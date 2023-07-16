Динамика стоимости долгосрочной аренды жилья на крупнейших региональных рынках России

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|Локация
|Однокомнатные квартиры
|Двухкомнатные квартиры
|Средняя ставка аренды (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика (%)
|Средняя ставка аренды (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
|июл.22
|июн.23
|июл.23
|За месяц
|За год
|июл.22
|июн.23
|июл.23
|За месяц
|За год
|Москва
|44,4
|43
|43,7
|1,60%
|–1,60%
|73,9
|72,9
|76,7
|5,20%
|4%
|Санкт-Петербург
|27,6
|26,8
|28,8
|7,50%
|4,30%
|45,2
|42,7
|46,5
|8,90%
|3%
|Екатеринбург
|19,6
|22,1
|23,8
|7,70%
|21,40%
|27,8
|30,6
|32
|4,60%
|15%
|Новосибирск
|20,3
|22,7
|23,5
|3,50%
|15,80%
|29
|30,6
|32
|4,60%
|10%
|Ростов-на-Дону
|19,9
|22,4
|23,4
|4,50%
|17,60%
|34,5
|37,9
|39,3
|3,70%
|14%
|Казань
|20,4
|22
|23,1
|5,00%
|13,20%
|28,6
|33,6
|33,2
|–1,20%
|16%
|Краснодар
|19,7
|22,8
|22,5
|–1,30%
|14,20%
|32,9
|33,3
|36,2
|8,70%
|10%
|Нижний Новгород
|17,9
|20,6
|22,2
|7,80%
|24,00%
|26,5
|30,8
|31,5
|2,30%
|19%
|Красноярск
|18,5
|20,6
|21,2
|2,90%
|14,60%
|27
|28
|29,9
|6,80%
|11%
|Самара
|16,2
|18,1
|18,5
|2,20%
|14,20%
|23,4
|25,5
|24,5
|–3,90%
|5%
|Омск
|14
|16,4
|18
|9,80%
|28,60%
|18,5
|23,3
|23,9
|2,60%
|29%
|Уфа
|15,7
|18,2
|18
|–1,10%
|14,60%
|21,1
|24,4
|23,8
|–2,50%
|13%
|Воронеж
|16,8
|17
|17,6
|3,50%
|4,80%
|24,6
|26,6
|27,6
|3,80%
|12%
|Пермь
|14,8
|17,4
|17,5
|0,60%
|18,20%
|22,7
|24,2
|25,2
|4,10%
|11%
|Волгоград
|14,5
|16,6
|17,4
|4,80%
|20,00%
|20,4
|23,9
|23,2
|–2,90%
|14%
|Челябинск
|13,4
|17,1
|16,6
|–2,90%
|23,90%
|19,9
|23,1
|25,9
|12,10%
|30%
|Московская область
|28,8
|29
|29,1
|0,30%
|1,00%
|39,5
|39,5
|39,9
|1,00%
|1%
|Ленинградская область
|20,3
|20,4
|20,9
|2,50%
|3,00%
|28,8
|28,2
|29,9
|6,00%
|4%